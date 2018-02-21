При обстреле турецкими войсками Африна погибли два сирийских ополченца

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Двое сирийских ополченцев из лояльных Дамаску отрядов умерли в результате ран, полученных при обстреле со стороны Турции во вторник, сообщило генеральное командование "Сирийских демократических сил" (SDF).

Также отмечается, что еще трое ополченцев получили ранения и госпитализированы.

Официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду сообщил РИА Новости ранее, что колонна Сирийских национальных сил благополучно дошла до Африна вопреки обстрелам турецкой артиллерии. До этого во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

"Прибытие государственных частей сирийской армии совпало с неизбирательным артиллерийским обстрелом (со стороны Турции — ред.) в городе Дейр-Джамал и селе Езиди Зияра", — сообщил штаб SDF в ежедневной сводке. По его данным, пять сирийских ополченцев были ранены, двое из них умерли.

Кроме того, по информации SDF, в среду продолжились их столкновения с турецкой армией и протурецкими боевиками, в частности, в районе городов Раджу и Жиндерес.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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