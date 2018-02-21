Богданов обсудил с заместителем де Мистуры урегулирование в Сирии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в среду обсудил с заместителем спецпредставителя генсека ООН по Сирии Рамзи Рамзи вопросы политического урегулирования кризиса в Сирии и шаги по содействию реализации решений сирийского конгресса нацдиалога в Сочи, сообщил российский МИД.

"В ходе беседы состоялось углубленное обсуждение комплекса вопросов политического урегулирования кризиса в Сирии, включая шаги по содействию реализации решений прошедшего в Сочи 30 января конгресса сирийского национального диалога в контексте продвижения межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН в Женеве в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Главным итогом прошедшего форума стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Россия, Иран и Турция как страны-гаранты перемирия в Сирии на конгрессе нацдиалога ранее предложили по 50 кандидатов в состав комиссии, из которых спецпосланник ООН Стаффан де Мистура выберет в общей сложности 45-50 человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>