Богданов обсудил с Джамилем реализацию решений конгресса в Сочи

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с с лидером платформы "Москва" сирийской оппозиции Кадри Джамилем шаги по реализации решений конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, сообщило в среду российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы обсуждались шаги по реализации решений состоявшегося в Сочи 30 января Конгресса сирийского национального диалога в контексте политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Главным итогом прошедшего форума стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Россия, Иран и Турция как страны-гаранты перемирия в Сирии на конгрессе нацдиалога ранее предложили по 50 кандидатов в состав комиссии, из которых спецпосланник ООН де Мистура выберет в общей сложности 45-50 человек.

Богданов ранее сообщил, что создание комиссии все еще идет.

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