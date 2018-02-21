МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Минобороны назвали слухами сообщения некоторых СМИ о замене командующего российской группировкой войск в Сирии.

По данным ведомства, никаких изменений в порядке ротации командующих нет и не предвидится. Ротация командующих проходит каждые полгода в соответствии с планом, утвержденным министром обороны.

"Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев грамотно руководит подчиненными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объеме", — говорится в сообщении. Под его руководством личный состав группировки занимается плановой боевой подготовкой и оказывает содействие процессу мирного урегулирования в Сирии.

В Минобороны отметили, что доверчивость СМИ к "слухам из анонимных Telegram-каналов", ставшим основой для очередного фейка, лишь "подрывает заслуженный авторитет редакций и вызывает сожаление".

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