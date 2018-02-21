МИД Италии о Восточной Гуте: в Сирии появилась новая пропасть

РИМ, 21 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Анджелино Альфано обратился к России, Турции и Ирану как сторонам переговоров в Астане с призывом остановить кровопролитие в пригороде Дамаска Восточной Гуте, возложив ответственность на гибель мирного населения на сирийские власти.

"Мы думали, что видели в сирийском кризисе всё: убийства, химическое оружие и серьезнейшие нарушения прав человека. Но страшная новость от Восточной Гуты, где наступающий сирийский режим жестоко убивает множество мирных жителей, женщин и детей, указывает на то, что в Сирии появилась новая аморальная и трагическая пропасть", — сказал Альфано, заявление которого цитирует итальянский МИД.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в пригороде Дамаска Восточная Гута от обстрелов за последние два дня. С аналогичным заявлением выступила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Министр отметил, что присоединяется к обращению ООН немедленно "прекратить бомбардировки, прекратить осаду и вновь открыть гуманитарный канал, который обеспечит полный доступ к помощи, особенно продовольственной и медицинской".

"Я обращаюсь со срочным призывом к международным и региональным игрокам, в частности, к трем странам астанинского формата (Россия, Иран и Турция), чтобы эта трагедия прекратилась", — сказал Альфано.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в район Восточной Гуты. Организация высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

"Врачи без границ", в свою очередь, призвали правительство Сирии и остальных участников конфликта немедленно обеспечить доступ медицинскому персоналу к медицинским грузам, предназначенным для дамасского пригорода. В сообщении отмечается, что сотрудники больниц провинции Восточная Гута каждый день сталкиваются с огромным наплывом пациентов.

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