Красный Крест призвал обеспечить медикам доступ в Восточную Гуту

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в район Восточной Гуты.

"МККК призывает к сдержанности и предоставлению доступа к раненым после эскалации кровопролитных боевых действий в районе Дамаска в последние дни", — говорится в заявлении на сайте организации.

Глава делегации МККК в Сирии Марианн Гассер высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели. "Необходимо допустить проезд наших групп в Восточную Гуту, чтобы оказать помощь раненым", — заявила она, призвав участников конфликта не вести боевых действий против мирных жителей.

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