Россия призвала всех внешних игроков в Сирии начать диалог с Дамаском

ЛЮБЛЯНА, 21 фев — РИА Новости. Россия призывает всех внешних игроков, особенно тех, у кого есть присутствие в Сирии, начать диалог с Дамаском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет ситуации в Африне и насколько возможно содействовать ее урегулированию. Мы уже не раз говорили, что урегулировать все и любые проблемы, которые сейчас сохраняются, даже обостряются в Сирии, можно исключительно на уважении суверенитета и территориальной целостности Сирийской арабской республики. Причем этот критерий является универсальным. Необходимо, чтобы все без исключения внешние игроки, особенно те, у кого есть присутствие внутри Сирии, все-таки осознали необходимость начала диалога с сирийским правительством", — заявил Лавров.

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