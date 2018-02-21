Сирийские национальные силы вошли в Африн

БЕЙРУТ, 21 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна Сирийских национальных сил (СНС) благополучно дошла до Африна, заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ополченцы отступили после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

"Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны — силы уже в Афине", — сказал Хеду.

Он также рассказал, что десятки журналистов, которые освещали передвижение колонны СНС, попали под артиллерийский обстрел на въезде в кантон Африн.

По его словам, курды находятся в постоянном контакте с сирийской армией, Дамаском и властью в Африне.

"Мы 32 дня отражаем турецкую агрессию. <…> Они, возможно, продвинулись на ряд позиций, но в целом военная кампания безуспешна", — добавил Хеду.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные опровергли, назвав дезинформацией. При этом Эрдоган заявил, что турецкие войска окружат город "в ближайшие дни".

Операция "Оливковая ветвь"

Турция 20 января начала в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских группировок, которых Анкара считает террористами. Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили более 1,7 тысячи боевиков.

Дамаск осудил нападение Турции, назвав его "агрессией".

В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.

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