В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 8, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семнадцать случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Хомс – один, Дамаск – одиннадцать. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Хама – один, Дамаск – семь", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Айн-эш-Шекак провинции Латакия и Хатын провинции Алеппо, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 2,3 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 211 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов Эль-Касасбия, Урейнба и Стух-Эль-Дир провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2367.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.