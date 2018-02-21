В ООН сообщили о гибели более 100 человек в Сирии за два дня

ООН, 21 фев — РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в пригороде Дамаска Восточная Гута от обстрелов за последние два дня.

"Поступают сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, среди них по меньшей мере 13 детей. Пять госпиталей или медицинских пунктов в Восточной Гуте подверглись авиаударам", — говорится в заявлении Дюжаррика.

По оценкам ООН, в осажденном анклаве находятся около 400 тысяч человек. В ООН отметили, что Восточная Гута является зоной деэскалации. "В этой связи генеральный секретарь напоминает сторонам, в частности гарантам соглашений Астаны, об их обязательствах", — отмечается в заявлении.

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