В Сирии атаковали российский Центр по примирению

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу, кроме того, под обстрел попали жилые кварталы в Дамаске.

"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении ЦПВС.

Кроме того, отмечается, что российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр в течение суток зафиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

Обстрелы жилых кварталов

Незаконные вооруженные формирования за сутки шесть раз обстреляли жилые кварталы Дамаска из района Восточной Гуты, ранены девять жителей, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

"Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей", — говорится в сообщении.

В Восточной Гуте за два дня, как заявила ранее представитель госдепартамента Хезер Науэрт, погибли более ста мирных жителей. Дипломат также отметила, что США поддерживают призыв ООН объявить перемирие на месяц в пригороде Дамаска Восточная Гута.

"США поддерживает призыв ООН прекратить на месяц насилие, чтобы дать возможность наладить поставки гуманитарной помощи и позволить немедленно эвакуировать гражданских в Восточной Гуте. Это прекращение должно начаться немедленно", — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что США выступают за единую Сирию в нынешних нраницах без новых автономных образований.

"США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах. Мы не меняем (позицию) и не поддерживаем перемены или какие-то новые автономные регионы", — заявила Науэрт на брифинге.

Зоны деэскалации

В Восточной Гуте при содействии стран-гарантов — России, Турции и Ирана — создана зона деэскалации.

Всего в Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа. В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако боевики систематически нарушают перемирие. Так, ЦПВК сообщает о ежедневных провокационных обстрелах жилых кварталов Дамаска.

Центр неоднократно призывал все стороны прекратить боевые действия, а также строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>