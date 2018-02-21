Сирийские ополченцы опровергли сообщения об отступлении от Африна

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представители сирийских народных сил (СНС) опровергли заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отступлении ополченцев от Африна. Об этом сообщает ливанский портал Al-Masdar.

Накануне турецкий лидер заявил о том, что сирийские ополченцы оставили город Африн после того, как турецкая армия открыла по ним предупредительный огонь. Агентство Anadolu утверждает, что бойцы СНС были остановлены в 10 километрах от города.

Ранее источник в СНС сообщил РИА Новости, что ополченцы вошли в Африн и готовы к столкновению с турецкой армией. Официальной реакции Дамаска пока не последовало.

Турция проводит операцию против формирований курдов в сирийском Африне с 20 января. Дамаск осуждает действия Турции, отмечая, что город — неотъемлемая часть Сирии.

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