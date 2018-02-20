США выступают за Сирию в нынешних границах без новых автономий

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. США выступают за единую Сирию в нынешних границах без новых автономных образований, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах. Мы не меняем (позицию) и не поддерживаем перемены или какие-то новые автономные регионы", — заявила Науэрт на брифинге.

Так Науэрт ответила на вопрос журналистов о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в понедельник заявил, что Россия обеспокоена попытками расчленить Сирию, и такие опасения возникают из-за действий США. Как заявлял Лавров, заверения США о борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) и сохранении территориальной целостности, "нуждаются в подтверждении конкретными делами".

Науэрт отметила, что некоторые страны распространяют "неправду и дезинформацию" о позиции США, но не уточнила, какие именно государства, по ее мнению, это делают.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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