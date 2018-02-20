Госдеп заявил, что в Восточной Гуте за два дня погибли более 100 человек

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт утверждает, что за два дня в Восточной Гуте в Сирии погибли более 100 мирных жителей.

"США серьезно обеспокоены ситуацией, складывающейся недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно сообщениям, поступающим к нам, авиаудары нацелены непосредственно на госпитали, где все еще продолжает находиться небольшая гражданская инфраструктура. Это привело к более 100 жертвам среди гражданских в течение 48 часов", — заявила она.

Она добавила, что "режим (президента Башара) Асада продолжает эксплуатировать тактику, которая приводит к гуманитарной катастрофе".

"Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации. Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников", — резюмировала она.

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