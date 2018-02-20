США поддерживают призыв ООН объявить перемирие в восточной Гуте

Солдаты сирийской армии на линия разграничения в пригороде Дамаска Восточная Гута

Солдаты сирийской армии на линия разграничения в пригороде Дамаска Восточная Гута

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. США поддерживают призыв ООН объявить перемирие на месяц в пригороде Дамаска Восточная Гута, заявила на брифинге представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США поддерживает призыв ООН прекратить на месяц насилие, чтобы дать возможность наладить поставки гуманитарной помощи и позволить немедленно эвакуировать гражданских в Восточной Гуте. Это прекращение должно начаться немедленно", — сказала она.

В Восточной Гуте при содействии стран-гарантов – России, Турции и Ирана — создана зона деэскалации.

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