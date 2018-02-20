Более 265 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

ХМЕЙМИМ, 20 фев — РИА Новости. Более 265 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 266 человек, в том числе в провинции Хомс – 17, Дамаск – семь, в провинции Дейр-эз-Зор – 242 человека", — говорится в сообщении.

Также в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Тмуз провинции Хомс.

Российский Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В городе Алеппо для жителей квартала Альто Энбуга организована раздача одной тонны свежего хлеба. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 71 сирийцу, включая 36 детей.

Центром осуществлен контроль проведения трансграничного гуманитарного конвоя ООН с территории Иордании в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 136 тонн.

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