Боевики ранили девять человек при обстрелах жилых кварталов Дамаска

ХМЕЙМИМ, 20 фев — РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования за сутки шесть раз обстреляли жилые кварталы Дамаска из района Восточной Гуты, ранены девять жителей, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>