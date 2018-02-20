В ООН призвали прекратить военную операцию в сирийском Африне

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

ООН, 20 фев — РИА Новости. В ООН призвали прекратить военную операцию в Африне и не допустить конфронтации между вовлеченными в сирийский конфликт сторонами. Об этом сообщил во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Необходимо прекратить эти военные операции. Чем больше боев, тем меньше у нас остается доступа к людям, нуждающимся в помощи. Были ли люди перемещены из-за столкновений в регионе Африна, или в Восточной Гуте. Каждый новый день боев несет новые страдания. С каждым днем боев растет риск конфронтации между различными сильными сторонами, вовлеченными в этот конфликт", — сказал Дюжаррик, комментируя на брифинге эскалацию ситуации в районе Африна.

Источник в сирийском ополчении ранее сообщил РИА Новости, что ополченцы вошли в Африн и готовы к столкновению с турецкой армией. Позже президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

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