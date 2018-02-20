Богданов и советник Асада обсудили политическое урегулирование в Сирии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с советником президента Сирии по политическим вопросам Бусейной Шаабан задачи реализации решений конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, сообщили в МИД РФ.

Шаабан ранее прибыла в Москву для участия в ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В ходе беседы, в которой также принял участие Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. В этой связи состоялся обстоятельный обмен мнениями об итогах прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога и задаче реализации его решений", —говорится в сообщении МИД РФ.

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