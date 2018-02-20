Эрдоган рассказал об отступлении сирийского ополчения из Африна

АНКАРА, 20 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В сторону города двигались около десяти пикапов.

"Вчера мы говорили с уважаемым (президентом России Владимиром) Путиным и уважаемым (президентом Ирана Хасаном) Роухани, у нас есть договоренности по этой теме. К сожалению, некоторые террористические группы иногда сами принимают неправильные решения, это неприемлемо, и они полностью за это ответят", — сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

Ранее источник в сирийском ополчении заявил РИА Новости, что ополченцы вошли в Африн и готовы к столкновению с турецкой армией. Официальной реакции Дамаска пока не последовало.

Турция проводит операцию против формирований курдов в сирийском Африне с 20 января. Дамаск осуждает действия Турции, отмечая, что город — неотъемлемая часть Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>