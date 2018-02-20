Сирийское ополчение отступило от Африна, попав под огонь, сообщили СМИ

АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Сирийское ополчение отступило от Африна после того, как ВС Турции открыли по нему предупредительный огонь, передает во вторник турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что бойцы ополчения были остановлены на расстоянии около 10 километров до города Африн, попав под огонь турецкой артиллерии.

Источник в сирийском ополчении ранее сообщил РИА Новости, что ополченцы вошли в Африн и готовы к столкновению с турецкой армией. Официальной реакции Дамаска на сообщения о прибытии ополчения в Африн пока не последовало.

Ранее ряд СМИ сообщили, что по согласованию сирийской армии и курдских сил самообороны (YPG) правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Официальное сирийское агентство САНА сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в Африн. Позже в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийская правительственная армия накануне прекратила продвижение к Африну после того, как он провел переговоры.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн, эти сведения, по данным Анкары, не соответствуют действительности.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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