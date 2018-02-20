МИД рассказал о десятках пострадавших в Сирии россиян

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Во время недавнего военного столкновения в Сирии пострадали несколько десятков россиян и граждан стран СНГ, заявили в МИД.
В МИД подчеркнули, что среди участников столкновения не было российских военных. При этом всем пострадавшим помогли вернуться в Россию.
"Насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — добавили в ведомстве.
Атака коалиции
В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах.
В Кремле, комментируя сообщения СМИ об убитых россиянах, отметили, что не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными. В МИД заявили, что среди погибших могло быть несколько россиян, гражданство жертв уточняется.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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