Анкара считает черной пропагандой сообщения о вводе сирийской армии в Африн

АНКАРА, 20 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сообщения о вводе сирийских правительственных войск в Африн являются "черной пропагандой", однако "тайный торг" по этому вопросу исключать нельзя.

Ранее ряд СМИ сообщили, что по согласованию сирийской армии и курдских сил самообороны (YPG) правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Официальное сирийское агентство САНА сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в Африн.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн, эти сведения, по данным Анкары, не соответствуют действительности.

"Совершенно ясно, что сообщения о договоренности между режимом и YPG, — это черная пропаганда. Однако это не значит, что там не ведется тайный и грязный торг", — цитирует Калына газета Hurriyet во вторник.

Он добавил, что операция "Оливковая ветвь" в Африне будет продолжаться.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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