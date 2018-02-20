МИД Казахстана назвал возможное время встречи стран-гарантов по Сирии

АСТАНА, 20 фев — РИА Новости. Главы МИД РФ, Турции и Ирана могут провести встречу по Сирии в Астане в середине марта, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
По его словам, девятый раунд переговоров по Сирии в Астане будет "после этой встречи, сроки будут согласованы позднее".
На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.
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