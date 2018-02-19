Роухани назвал сирийские переговоры в Астане и Сочи перспективными

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в ходе которых назвал переговоры по Сирии в Астане и Сочи перспективными и заявил, что этот "позитивный тренд" должен продолжаться. Об этом сообщается в заявлении на сайте иранского президента.

Ранее в понедельник переговоры с Эрдоганом провел российский президент Владимир Путин. Они также обсуждали сирийское урегулирование.

"Переговоры в Астане и Сочи, направленные на стабильность и безопасность, перспективны, и этот позитивный тренд должен продолжаться", — заявил Роухани в разговоре с турецким лидером.

Иранский президент также отметил, что Иран и Турция должны расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии. "Сегодня осуществляются сепаратистские заговоры и предпринимаются попытки установить марионеточные правительства в регионе, мы должны расширять сотрудничество в области безопасности", — заявил Роухани.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщилсо ссылкой на источник в администрации турецкого лидера, что Эрдоган в понедельник обсудил с Роухани операцию турецких военных в сирийском Африне и ситуацию в Идлибе.