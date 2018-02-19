В Сирии за сутки более 170 человек вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 фев — РИА Новости. В свои дома в Сирии за сутки возвратились свыше 170 человек, заявил на брифинге представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома вернулось 172 человека, в том числе в провинции Хомс – 14, в провинции Дейр-эз-Зор – 158 человек", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлено около двух тонн продуктов питания и питьевая вода. В городе Алеппо воспитанникам интерната переданы детская одежда, мягкие игрушки, канцелярские принадлежности. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 52 сирийцам, включая 18 детей.

Евтушенко сообщил, что при содействии Центра по примирению продолжается оказание гуманитарной и медицинской помощи жителям Восточных территорий провинции Дейр-эз-Зор, куда с 8 февраля вернулось 114 семей.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>