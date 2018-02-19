В Сирии при обстреле Думы погибли 30 человек

ООН, 19 фев — РИА Новости. Жертвами последнего обстрела в районе Думы в Сирии стали 30 человек, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Сегодня, как сообщается, при обстрелах и авиабомбардировках в Думе погибли 30 человек. С 15 февраля приходят сообщения об атаках на территории Восточной Гуты, что привело к гибели и ранениям многих женщин и детей", — сказал Хак на брифинге в понедельник.

По его словам, за этот же период Дамаск и его окрестности были обстреляны 36 минометными снарядами и ракетами, "что также привело к гибели и ранениям мирных жителей", — подчеркнул он.

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