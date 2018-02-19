ООН сообщила о вспышке туберкулеза, брюшного тифа и чесотки на юге Сирии

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

ООН, 19 фев — РИА Новости. ООН сообщила о распространении туберкулеза, брюшного тифа и чесотки на юге Сирии. По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, о ситуации в населенном пункте Нашабийя на юге Сирии в провинции Дамаск, сообщили эксперты ООН после доставки в указанный район гуманитарных грузов.

"Команда ООН увидела просроченные обезболивающие средства, применение которых, как сообщается, привело к смерти двух человек. Также были получены сообщения о случаях инфекционных болезней, таких как туберкулез, брюшной тиф и чесотка", — сказал Хак.

При этом существует нехватка вакцин, что ставит под угрозу жизни 600 детей. Последняя партия была доставлена на юг провинции в ноябре 2017 года.

Представители ООН зафиксировали в Нашабийе серьезную нехватку продовольствия. "Местные госпитали выявили 69 случаев острого истощения, еще 127 детей находятся в группе риска. Некоторые основные товары доступны на рынке, но цены непозволительно высокие", — сообщил Хак.

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