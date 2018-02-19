Действия Ирана могут привести к эскалации в Сирии, заявил посол Израиля

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Действия Ирана могут привести к непредвиденной эскалации в Сирии, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен, комментируя инцидент с иранским беспилотником.

"Есть игроки, а именно Иран, которые могут вовлечь всех в непредвиденную эскалацию. Это почти произошло. Это произошло, это маленький виток, произошло из-за того, что они послали беспилотник, нарушили наш суверенитет и были наказаны определенным методом", — сказал посол журналистам после церемония открытия выставки в МГИМО.

Он выразил надежду, что этот инцидент исчерпан, отметив, что Израиль не ищет дополнительной эскалации.

На прошлой неделе в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска, включая зенитные батареи и объекты "иранского военного присутствия" в соседней стране.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми ранее назвал "смехотворными" сообщения о перехвате израильскими силами ПВО "иранского беспилотника", отметив, что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе правительства этой страны.

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