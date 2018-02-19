Сирия должна принадлежать сирийцам, заявили в МИД России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Зоны деэскалации в Сирии не должны превратиться в зоны влияния третьих стран, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

"Когда разрабатывалась концепция зон деэскалации при участии трех стран-гарантов и некоторых участников, которые имеют статус наблюдателей – я имею ввиду Иорданию, США и ООН… везде подчеркивалось, и это записано в документах, что зоны деэскалации носят исключительно временный характер. Нельзя допустить, чтобы эти зоны превратились в зоны влияния иностранных государств, третьих стран, я имею в виду и американцев, и турок, и других стран", — заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Сирия должна принадлежать сирийцам", — резюмировал он.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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