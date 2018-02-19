Турция считает сообщения о вводе сирийской армии в Африн дезинформацией

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн, эти сведения, по данным Анкары, не соответствуют действительности, заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.

"Сегодня появились новости о соглашении между YPG (силами самообороны курдов) и сирийским режимом о вводе его сил в Африн. Мы следим за этими новостями. Нам по официальным каналам эта информация не подтверждена. По нашим данным, сейчас нет речи о том, что туда будут направлены силы сирийского режима", — сказал Боздаг журналистам.

"Сегодня президент (Турции Тайип) Эрдоган обсудил эту ситуацию с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Позиция России по отношению к нашей операции (в Африне) не изменилась. Если сирийский режим войдет туда для поддержки YPG, это откроет дорогу катастрофе", — сказал Боздаг журналистам.

Ранее ряд СМИ сообщали, что по согласованию армии САР и курдских сил самообороны правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом городе Африн. Официальное сирийское агентство SANA сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут разместиться в Африне. Однако данные сообщения пока не подтверждены официальными источниками из Дамаска и Африна.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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