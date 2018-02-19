МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия в случае необходимости готова оказать посреднические услуги по урегулированию ситуации в сирийском Африне, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы свою роль никому не навязываем, но если она окажется востребованной, то мы готовы оказать добрые услуги с тем, чтобы прекратить кровопролитие, найти общие знаменатели", — сказал он журналистам на конференции, организованной клубом "Валдай".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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