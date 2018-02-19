Эрдоган заявил Путину, что операция в Африне продолжится

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по телефону президенту РФ Владимиру Путину, что операция турецких ВС в сирийском Африне будет продолжена по плану, при этом Москва относится к этому пониманием, сообщает в понедельник телеканал NTV со ссылкой на высказывание турецкого лидера.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии, особое внимание уделив вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате и турецкой военной операции в районе Африна.

По информации телеканала, Анкаре нужны подтверждения того, что силы самообороны сирийских курдов договорись с правительством страны по Африну. "Если сирийский режим вступит на этот путь, то это будет иметь последствия", — приводит телеканал слова Эрдогана.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что по согласованию армии САР и курдских сил самообороны правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом городе Африн. Официальное сирийское агентство SANA сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут разместиться в Африне. Однако данные сообщения пока не подтверждены официальными источниками из Дамаска и Африна.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.