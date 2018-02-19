Боевики обстреляли центр и окраины Дамаска

ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. Боевики из восточного пригорода Дамаска обстреляли из минометов центральные кварталы и спальные районы на окраине сирийской столицы, пять мирных граждан получили ранения, сообщили РИА Новости в полиции Дамаска.

"Минометные снаряды упали на кварталы Кашкуль, Амара и Баб-Тума, что привело к ранению пятерых человек",- рассказал собеседник агентства.

По данным полиции, материальный ущерб нанесен району Дахият аль-Асад, где разорвалось семь снарядов, и поселению Джарамана.

В полиции также добавили, что один человек получил тяжелое пулевое ранение в результате работы снайпера-террориста в городе Хараста.

В больнице города Африн сообщили РИА Новости, что в понедельник погиб ребенок и 11 человек получили ранения разной степени тяжести в результате артобстрела турецкой армии деревни в кантоне Африн на северо-востоке Сирии.

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