Володин осудил политику США в Сирии

БЕРН, 19 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Швейцарию отметил необходимость сохранить целостность сирийской государственности.

"Крайне важно, чтобы была сохранена государственность Сирии", — сказал он журналистам в Берне.

По его словам, вопросы о будущем Сирии страны может и должен решать только народ этой страны. "Примеры Ливии и Ирака должны быть сдерживающим фактором", — подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, к чему привела политика США в отношении этих стран — политика отказа от "невмешательства в суверенные дела других государств".

"Поэтому мы не разделяем позиции США", — пояснил председатель Госдумы.

Он пояснил, что речь идет именно о вмешательстве в дела суверенных государств. И особенно — "когда это все мотивируется, в том числе, и собственными интересами", заметил спикер.

"Считаем, что это приводит к трагическим последствиям", — добавил он.

Володин заявил, что российская сторона надеется на поддержку Швейцарии и других стран в этом вопросе.

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