В Анкаре не увидели проблемы во вводе сирийских войск в Африн

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара не видит проблемы во вводе в Африн сирийских правительственных войск, если они очистят регион от сил самообороны курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее в воскресенье ряд СМИ сообщали, что по согласованию армии САР и курдских сил самообороны правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом городе Африн. Официальное сирийское агентство SANA сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут разместиться в Африне. Однако данные сообщения пока не подтверждены официальными источниками из Дамаска и Африна.

"Мы начали операцию в Африне для того, чтобы избавиться от угрозы нашей национальной безопасности. Мы по-прежнему стоим на этом. Сейчас вопрос в том, войдут силы режима (президента Сирии Башара Асада) в Африн или нет? И если войдут, то с какой целью? Если они войдут, чтобы очистить его от YPG, проблем нет. Если же они будут поддерживать террористов, нас никто не остановит. Это действительно и для Африна, и для Манбиджа, и для востока от Евфрата", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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