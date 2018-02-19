Лавров рассказал о переломном моменте в борьбе с терроризмом в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переломным моментом в борьбе с терроризмом в Сирии стало подключение России к этому противоборству, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что переломным моментом в борьбе с терроризмом было подключение к этой борьбе РФ в ответ на просьбу законного правительства Сирии. Воздушно-космические силы РФ, наша военная полиция в сотрудничестве с нашими партнёрами по астанинскому процессу, Ираном и Турцией, а также во взаимодействии на юго-западе Сирии, как вы знаете, с Иорданией и США, создали 4 зоны деэскалации, в которых резко понизился уровень насилия",- сообщил Лавров в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что отдельные нарушения в зонах деэскалации случаются.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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