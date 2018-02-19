В Госдуме удивились попыткам коалиции оспорить успехи России в Сирии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вызывает удивление попытка коалиции во главе с США оспорить успехи России в Сирии, приписав их себе, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в России.

"Не может не вызывать удивления попытка коалиции под американским руководством оспорить успехи России в Сирии и, самое главное, присвоить себе лавры победителя. Силами коалиции в 2017 году был освобожден лишь один город Ракка, осада и штурм которого продолжались около 11 месяцев", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

*Запрещенная в России террористическая группировка

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