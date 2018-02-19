Лавров призвал закрыть американскую "зону безопасности" в Эт-Танфа

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Созданная США "зона безопасности" в районе Эт-Танфа в Сирии должна быть немедленно закрыта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта зона должна быть немедленно закрыта, и доступ в этот лагерь беженцев (Эр-Рукбан — ред.) для гуманитарных грузов должен быть обеспечен", — сказал Лавров в рамках Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Помимо базы в районе Эт-Танф, коалиция США (в основном это американский спецназ) оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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