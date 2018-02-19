МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не играть с огнем в Сирии и тщательно выверять свои шаги, исходя из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов региона.

"К сожалению, провокационные шаги, которые США предприняли, причем они вовлекали в эту свою линию на подрыв территориальной целостности САР подразделение партии Демократического союза – это курдская организация, что привело к обострению отношений с Турцией – вы знаете, что сейчас происходит в Африне. Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, не исходя из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа прежде всего и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов, — будь то Сирия, будь то Ирак, будь то другие страны региона", — сказал Лавров, выступая на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

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