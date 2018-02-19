МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия обеспокоена попытками расчленить Сирию, такие опасения возникают из-за действий США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, когда мы говорим о необходимости сохранить суверенитет и территориальную целостность Сирии, — это требование не только международного права в целом, но и конкретно резолюции 2254, мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками Сирию расчленить. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединенные Штаты начинают реализовывать на земле, прежде всего, к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком и Турцией", — сказал Лавров в рамках Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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