В Латакии русская община провела Масленицу

ЛАТАКИЯ (Сирия), 19 фев — РИА Новости. Русская община в Латакии проводила Масленицу, на мероприятии собрались около полусотни соотечественников, в том числе детей, проживающих в Сирии.

"Мы как русское сообщество все значимые для России даты стараемся отмечать, и сегодня мы отмечаем Масленицу. Собрались наши соотечественники, дети. У нас будут не просто гуляния, будет целое мероприятие. Дети будут выступать, рассказывать стихи, танцевать, мы испекли блины", — сказала председатель ассоциации соотечественников в Сирии "Дар" Татьяна Аллайуа, выступившая одним из организаторов празднества.

Мероприятие прошло в одном из ресторанов в центре Латакии, его участники пекли блины, присутствовавшие могли насладиться костюмированным представлением в русских традициях. В мини-концерте были задействованы и дети.

"Мы стараемся не забывать наши традиции, и в детях воспитываем все самое лучшее, наше русское", — отметила Аллайуа.

В конце мероприятия участники вышли во двор, где по старой русской традиции сожгли чучело зимы, ознаменовав таким образом скорый приход весны.

Возможность отметить с близкими значимые даты в Сирии перестает быть экзотикой: ежедневно сирийские беженцы возвращаются в свои дома, вновь привыкая к мирной жизни. Правительство САР предпринимает активные усилия по восстановлению инфраструктуры, увеличению числа рабочих мест и налаживанию мира.