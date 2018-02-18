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Война в Сирии
Война в Сирии

"Не испытывайте терпение Израиля": Нетаньяху и Зариф поспорили в Мюнхене

Сюжет:
Авиаудары Израиля по военным объектам в Сирии (43)
20:2018.02.2018
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© AFP 2018 / Thomas KienzleПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2018Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2018
© AFP 2018 / Thomas Kienzle

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности призвал расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии. В ответ, выступая через несколько часов с той же трибуны, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьёзный ответ".

Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости, Инфографика
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Мюнхенская конференция по безопасности

Заключительный день Мюнхенской конференции по безопасности был посвящён проблемам Ближнего Востока. Перед участниками конференции выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, глава министерства обороны Ливана Якуб Ас-Саррафи, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Основными темами стали сирийское урегулирование, палестино-израильский конфликт и положение дел в регионе Персидского залива.

Не испытывайте терпение Израиля

По словам Нетаньяху, который своим выступлением открыл ближневосточную сессию мюнхенской конференции, Израиль не позволит Ирану нарастить свое военное присутствие в Сирии, и в случае угрозы готов действовать не только против союзников Ирана, но и против Тегерана.

Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
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"Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, они хотят объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство. Я давно об этом знаю. Израиль будет продолжать сдерживать Иран в его попытках проникнуть и продолжать военные действия в Сирии. Мы будем делать все, чтобы не были созданы базы террористов. Мы установили красные линии, но Иран постоянно пытается их пересечь", — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что Тегеран должен перестать испытывать терпение Израиля.

Однако кульминацией его выступления стала демонстрация с трибуны обломков беспилотника, который был сбит на прошлой неделе израильскими ВВС в районе сирийской Пальмиры в ответ на вторжение дрона, который был опознан как иранский.

"Посмотрите, это часть иранского дрона. Я решил привезти ее сюда. Господин Зариф, вы узнаёте? Это ваше. Можете взять с собой послание тиранам Ирана — не испытывайте решимость Израиля", — заявил Нетаньяху, обращаясь к министру иностранных дел Ирана, который, впрочем, в этот момент в зале отсутствовал.

Будущее иранской ядерной сделки

Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
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Также Нетаньяху вновь подверг критике Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, призвав отменить сделку, если она не может предотвратить исследования Тегерана в области обогащения урана.

"Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран может получить возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет — нужно отменить соглашение и найти другие варианты", — сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, необходимо ввести жёсткие санкции против Ирана, чтобы остановить развитие ядерной программы, которая, по мнению Израиля, не носит исключительно мирных целей.

В похожем ключе высказался и глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, заявив, что проверок МАГАТЭ недостаточно, и они должны распространяться на военные объекты Ирана, что не предусмотрено соглашением с Ираном. По словам аль-Джубейра "ядерная сделка не сдерживает агрессивное поведение Ирана".

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Тем не менее, даже в противостоянии с Ираном Израиль видит позитивные моменты.

"Есть один позитивный фактор в агрессии Ирана. Это сблизило арабов и израильтян. Может быть, таким образом нам удастся все-таки достичь мира между израильтянами и палестинцами", — заключил Нетаньяху.

Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
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В защиту сделки, тем не менее, выступил экс-госсекретарь США Джон Керри, который лично принимал участие в переговорах по иранскому атому. По его словам в случае ее отмены в регионе может начаться военный конфликт. Керри также выразил несогласие с заявлениями представителей Израиля, которые считают, что через 10 лет Иран будет обладать ядерным оружием, невзирая на соглашение по иранской ядерной программе.

"Это некорректное предположение, и я с ним не согласен", — сказал экс-госсекретарь, добавив, что "Иран может представлять опасность, и некоторые вопросы оказались не затронутыми в соглашении по ядерной программе, к примеру, вопрос о соблюдении прав человека".

Иран призывает укреплять доверие в регионе

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности через несколько часов после Нетаньяху, Зариф заявил, что Иран не стремится к гегемонии в регионе, а без совместных усилий стран по установлению мира в регионе начнётся хаос. По словам Зарифа, Тегеран предлагает странам Персидского залива совместно совершать шаги по укреплению доверия в военной сфере, которые могли бы создать общую систему безопасности.

Трактор тянет часть ракеты, Сирия. 10 февраля 2018
© REUTERS / Alaa al Faqir
Нетаньяху объяснил позицию Израиля по Сирии
"Если наши соседи присоединятся к нам, это может стать форумом, который стал бы инструментом организации диалога на официальном и неофициальном уровне в регионе. Параметры предложенной Ираном архитектуры очень просты, но эффективны. Вместо того, чтобы игнорировать конфликты интересов, мы принимаем различия и разногласия. Подобно Хельсинскому процессу, будущая архитектура безопасности Персидского залива должна основываться на принципе различных мер по укреплению доверия. От совместных военных визитов до уведомления о проведении военных учений, от мер транспарентности в области вооружений и закупки вооружений до сокращения военных расходов. Все это может в итоге привести, надеюсь, не в очень отдаленном будущем, к региональному пакту о ненападении", — заявил Зариф.

Критику Израиля в адрес Ирана Зариф отверг, назвав "цирком" выступление Нетаньяху и тот факт, что он привёз с собой обломок беспилотника. Такой эпизод, по словам главы иранского МИД, не достоин комментариев.

Говоря о будущем ядерной сделки Ирана и "шестерки" международных посредников, Зариф подтвердил, что Тегеран не будет первым, кто выйдет из неё.

"Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены (в рамках СВПД — ред.), Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют", — заявил Зариф.

Часть ракеты в Ливане после атаки Израиля по системам ПВО в Сирии. 10 февраля 2018
© AFP 2018 / Ali Dia
С-200 и "Бук". В небе над Сирией сбили израильский истребитель
Президент США Дональд Трамп 12 января принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз". Президент США также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений.

Кроме того, глава Белого дома назвал Иран "главным спонсором терроризма" и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Угроза "балканизации" Сирии

Помимо иранской ядерной сделки, другим вопросом в заключительный день конференции стало сирийское урегулирование. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что если единство и суверенитет Сирии не будет сохранены, на Ближнем Востоке может начаться "хроническая балканизация" — распад государств.

Истребители F-16. Архивное фото
© AP Photo / Joseph Nair
Сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских ВВС
"Мы наблюдаем эту разобщенность, раскол, и это очень большая угроза. Потому что если это будет продолжаться, если единство и суверенитет не удастся сохранить, то может начаться балканизация, хроническая балканизация региона. Все участники урегулирования хотели бы этого избежать", — сказал Мистура на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что ответом на эти вызовы должен стать политический процесс, который позволит избежать угрозы возрождения терроризма в Сирии.

"Будет ли политическое решение? Оптимист скажет, что альтернативы нет. Ответ на вызовы фрагментации в Сирии — политический процесс: конституция, президентские и парламентские выборы под надзором ООН. Это позволит избежать возникновения нового ИГ* в результате политической фрагментации и даст шанс политическому процессу", — заявил де Мистура.

Мистура позитивно оценил астанинский и сочинский процессы по Сирии, однако, в детали своей нынешней работы по политическому урегулированию вдаваться не стал.

Подводя итоги 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности, многолетний председатель конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что участникам конференции не удалось приблизиться к разрешению всех стоящих перед современным миром вызовы.

"Конференция в этом году называлась "До края пропасти и обратно?". Когда я открывал конференцию в пятницу, я надеялся, что мы сможем вычеркнуть вопросительный знак из названия. Но, к сожалению, нам не удалось отойти от края пропасти", — сказал Ишингер, пригласив гостей на следующую конференцию, которая пройдёт в баварской столице 15-17 февраля 2019 года.

*Запрещенная в России террористическая организация

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Война в Сирии
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8 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Степан Серегин
Нетаньяге стоило бы поумерить свою истерику.
20:32
18.02.2018
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Ратибор
Нечего лезть на рожон ни тем, ни другим. При шахе ведь дружили.
Всё можно решить за столом переговоров, но не требовать при этом непременной смерти оппонента.
21:13
18.02.2018
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