В МИД Ирана призвали не обольщаться насчет разгрома ИГ* в Сирии и Ираке

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Победа над ИГ* в Сирии и Ираке не означает уничтожение идеологии экстремизма и терроризма, заявил глава МИД Ирана Мохаммада Джавад Зариф.
Борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, боевики которой несколько лет назад начали захватывать обширные территории в Сирии, Ираке, ведут ряд стран, международная коалиция во главе с США, сирийская армия при поддержке ВКС РФ. Ранее сообщалось о победе над ИГ* в Сирии и Ираке.
*Террористическая организация, запрещенная в России