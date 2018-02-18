В МИД Ирана призвали не обольщаться насчет разгрома ИГ* в Сирии и Ираке

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Победа над ИГ* в Сирии и Ираке не означает уничтожение идеологии экстремизма и терроризма, заявил глава МИД Ирана Мохаммада Джавад Зариф.

"Территориальная победа над ИГИЛ* стала знаком восстановления некой стабильности, на оккупированных ИГИЛ* территориях. Но поражение ИГИЛ* не означает, что угрозы экстремизма и терроризма более не существует. Ведь основные причины и идеология продолжает существовать и может вспыхнуть в любом уголке", — сказал Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, боевики которой несколько лет назад начали захватывать обширные территории в Сирии, Ираке, ведут ряд стран, международная коалиция во главе с США, сирийская армия при поддержке ВКС РФ. Ранее сообщалось о победе над ИГ* в Сирии и Ираке.

*Террористическая организация, запрещенная в России