Курды сообщили о гибели двух европейцев Африне

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) сообщили о смерти двух бойцов-выходцев из европейских стран в ходе столкновений с турецкой армией и поддерживаемыми ими силами в Африне.

"Наши товарищи Кендал Бреиж и Баран Галисия, двое наших бойцов-интернационалистов… погибли в столкновениях с захватчиками 10 февраля", — сообщается на сайте движения. Указывается, что бойцы (настоящие имена Самуэль Прада Леон и Оливье Франсуа Жан Ле Кленш) прибыли в Сирию летом 2017 года из Испании и Франции.

YPG также сообщает о смерти гражданина Нидерландов Шурда Хегера в ходе боев в Дейр-эз-Зоре 12 февраля.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>