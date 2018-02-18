Курды сообщили о гибели двух европейцев Африне

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) сообщили о смерти двух бойцов-выходцев из европейских стран в ходе столкновений с турецкой армией и поддерживаемыми ими силами в Африне.
YPG также сообщает о смерти гражданина Нидерландов Шурда Хегера в ходе боев в Дейр-эз-Зоре 12 февраля.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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