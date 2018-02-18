Глава МИД Турции призвал уважать территориальную целостность Сирии

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Необходимо уважать территориальную целостность Сирии, уделять внимание политическому процессу в арабской республике, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы должны подумать о том, как победить террористические организации. Мы должны соблюдать территориальную целостность Сирии, должны обратить внимание на политический процесс, который является таким же важным, как борьба с терроризмом", — заявил Чавуошглу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят на площадках Женевы и Астаны. В столице Казахстана на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана — была достигнута договоренность о введении зон деэскалации. 30 января прошел конгресс национального диалога Сирии в Сочи, он стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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