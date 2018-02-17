В Африне во время спецоперации погиб турецкий военный

АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Еще один военнослужащий ВС Турции погиб в ходе операции в сирийском Африне, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне, которые составили 31 человек убитыми и около 150 ранеными, при этом турецкие вооруженные силы, по данным генштаба, "нейтрализовали 1595 террористов".

"Один наш боевой товарищ погиб 17 февраля в ходе операции "Оливковая ветвь", — говорится в сообщении генштаба.

Кроме того, отмечается, что один турецкий военный погиб и один был ранен в столкновении с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в районе Шемдинли провинции Хаккари на юго-востоке Турции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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