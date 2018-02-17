В Сирии за сутки почти 150 сирийцев вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ, 17 фев — РИА Новости. Почти 150 человек за последние сутки вернулись в свои дома в Сирии, сообщил на брифинге представить центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома вернулось 148 человек, в том числе в провинции Хомс – семь, Дамаск – пять, в провинции Дейр-эз-Зор – 136 человек" — сказал он.

Евтушенко отметил, что Россия, Иран и Турция в течение суток фиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

В результате совместной работы российского центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, а также администрации сирийских провинций в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Джубб-Эль-Аама провинции Алеппо, подчеркнул представитель центра.

Как сообщил Евтушенко, более тонны продуктов питания доставлено в населенный пункт Бандука провинции Алеппо. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор переданы одежда и предметы первой необходимости. В населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Военные врачи из России за сутки оказали медицинскую помощь 62 сирийцам, добавил он.

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