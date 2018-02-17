Курды атаковали военный лагерь на турецкой территории

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, атаковали военный лагерь на турецкой территории, где велась подготовка к вторжению в Африн, сообщил медиацентр SDF.
Отмечается, что семеро турецких военных и протурецких боевиков погибли.
"Наши силы совершили точечную атаку против центра сбора турецких солдат вторжения и террористов "Джебхат ан-Нусры"*, а также их командного пункта в поселке Кирихане (QiriXane) турецкой провинции Хатай. Наши бойцы подтвердили убийство семи террористов, в том числе турецких солдат, в дополнение к большому числу раненых", — говорится в сообщении медиацентра.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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* Террористическая организация, запрещенная в России