СКП не получила от Мистуры данных о создании конституционной комиссии

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам пока не услышала от спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры финальной информации о формировании комиссии по конституционной реформе САР, заявил РИА Новости глава делегации СКП Насер аль-Харири.

"Мы встречались с генсеком ООН и много раз с де Мистурой, мы проводили обмен мнениями относительно конституционной комиссии, но до сих пор мы не услышали, как в итоге будет выглядеть комиссия", — сказал Харири в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также заявил, что "сирийский режим отказывается участвовать в конституционной комиссии".

"Мы не знаем (когда комиссия будет сформирована и начнёт работу — ред.). Все ещё находится на стадии обсуждения", — добавил Харири.

Создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве, стало главным итогом прошедшего 30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога. Де Мистура ранее заявлял, что члены СКП войдут в комиссию, несмотря на то, что бойкотировали сочинский конгресс.

Россия, Иран и Турция как страны-гаранты на конгрессе нацдиалога Сирии ранее предложили по 50 кандидатов в состав комиссии, из которых спецпосланник ООН Стаффан де Мистура выберет в общей сложности 45-50 человек.